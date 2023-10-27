Сирены тревоги прозвучали на юге Израиля

Сигналы воздушной тревоги вновь слышны в южных районах Израиля на границе с сектором Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.По информации армейской пресс-службы, сигналы предупреждают жителей о возможных ракетных обстрелах.

Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», входящая в структуру палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила о вооруженных столкновениях с подразделениями ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа.

Незадолго до сигналов тревоги телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) наносят удары по сектору Газа в районе больницы «Шифа» и индонезийского госпиталя.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

На юге Израиля вновь прозвучали сигналы воздушной тревогиВ армейской пресс-службе уточнили, что сирены были слышны в районе, окружающем сектор Газа Прочитайте больше ⮕

На юге Израиля звучат сирены воздушной тревогиСигналы воздушной тревоги после нескольких часов затишья снова прозвучали в южных районах Израиля на границе с сектором Газа. Прочитайте больше ⮕

В Тель-Авиве и центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиБоевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло удар по Тель-Авиву Прочитайте больше ⮕

В центральных районах Израиля в третий раз за день прозвучали сирены воздушной тревогиСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиОни предупредили население об угрозе ракетного обстрела Прочитайте больше ⮕