Синнер победил Макдональда в трёх сетах на турнире в Париже

Четвёртый сеяный на турнире ATP серии «Мастерс» в Париже итальянец— 6:7 (6:8), 7:5, 6:1. Игра проходила на Центральном корте стадиона «Берси» и продолжалась 2 часа 16 минут.

Итальянец по ходу матча сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Американец восемь раз подавал на вылет, дважды ошибся на подаче и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Всего Синнер выиграл по ходу матча 98 очков, а Макдональд — 75.

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