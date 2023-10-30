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Синоптик Шувалов пообещал москвичам «египетские ночи»

 / Источник: Известия

Вечером 30 октября температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов, что на 4–6 градусов выше нормы. Такая погода сохранится и днем, и вечером во вторник. Об этом 30 октября каналу «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.«В среду выглянет солнце, осадков не будет.

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Известия

Вечером 30 октября температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов, что на 4–6 градусов выше нормы. Такая погода сохранится и днем, и вечером во вторник. Об этом 30 октября каналу «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В среду выглянет солнце, осадков не будет. Столбики термометров поднимутся до +13 градусов, а это почти многолетний рекорд для первого дня ноября», — заявил синоптик. Тепло покинет Москву в четверг. Температура опустится до +6...+9 градусов, и придут кратковременные дожди. А пятничный день принесет солнце, но ночью температура снова опустится, заключил эксперт.

Столицу завалило снегом, пробки 8 баллов: какой будет зима в Москве Из-за непогоды было задержано более 40 авиарейсов Ранее, 27 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также спрогнозировал приход теплой погоды в столицу. По словам специалиста, потепление придет 30 октября, воздушные массы будут идти из Африки. headtopics.com

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