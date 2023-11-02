Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября

Вечером 5 ноября в Москве ожидается до 14 градусов тепла. Об этом «Известиям» 2 ноября рассказали синоптики «Яндекс Погоды».

«По данным Яндекс Погоды, 4 ноября в Москве пройдет небольшой дождь, а температура достигнет +8 градусов. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 4 м/с. В воскресенье, 5 ноября, также ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +10 градусов. Днем она поднимется до +13 градусов, а вечером составит +14 градусов», — сказано в сообщении.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +10…+19 градусов. Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Перми и Омска, где ожидаемая температура будет варьироваться от -2 до 0 градусов. headtopics.com

Холод не зимой: метеорологи предупредили об «арктическом вторжении» Считать ли аномалией резкое понижение температуры в Центральной России и сколько оно продлится Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов утром 1 ноября, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса.

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +13 в Москве 1 ноябряОблачно с прояснениями, местами небольшой дождь ― такой ожидается погода в столице 1 ноября, в среду. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +11…+13 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до +6. Прочитайте больше ⮕

Синоптики спрогнозировали дождливую погоду и до +9 в Москве в четвергОблачно, местами умеренный дождь ― такой ожидается погода в Москве и области 2 ноября, в четверг. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.Температура воздуха в столице днем будет варьироваться в диапазоне +7…+9. градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до -1. Прочитайте больше ⮕

Вильфанд: москвичей ждет «сумасшедшее тепло»Погода в Москве в ближайшие дни будет необычно теплой, прогнозируют синоптики. Прочитайте больше ⮕

Собянин пригласил москвичей в культурные центры на единый день открытых дверейВ Москве 4 ноября пройдет День народного единства, в рамках которого подготовлена масштабная программа Прочитайте больше ⮕

Путин: Запад запутался в собственных санкцияхПрезидент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, проводит совещание по экономическим вопросам в Москве Прочитайте больше ⮕

Путин предупредил о риске диверсий и саботажа Запада против РФПрезидент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, проводит совещание по экономическим вопросам в Москве Прочитайте больше ⮕