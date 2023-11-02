Синнер выиграл 13-й из 14 последних матчей. В Париже второй раз за три дня закончили играть в полтретьего ночи

Матч завершился в 2:34 ночи по местному времени. В Париже второй раз за три дня закончили играть в полтретьего ночи.«Я неудачно проиграл первый сет и все еще привыкаю к условиям, но я рад победе и выходу в следующий раунд. Было тяжело выходить на корт после полуночи, но было приятно, что зрители остались наблюдать за происходящим».Рейтинг - это результат не последнего месяца, а целого года. За год у Медведева на целых 1800 очков больше.

Зверев о штрафе за нападение на бывшую девушку: «Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему» Медведев о свисте парижских зрителей: «Я вернусь и постараюсь показать более высокий уровень тенниса. Так и удается добиться поддержки публики»

«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС Саккари о матче с Рыбакиной после разгрома от Соболенко: «Я очень нервничала. Наверное, в голове засел прошлый результат, но я преодолела этот страх» headtopics.com

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