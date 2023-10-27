Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской областиВечером 27 октября дежурные силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Министерстве обороны.«27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА (беспилотным летательным аппаратом — Прим. ред.) самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В ночь на 25 октября ВСУ в течение 20 минут атаковали четырьмя дронами Брянскую область. Как рассказал источник

Прочитайте больше:

IA_REGNUM »

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областьюВ четверг, 26 октября, около 19:30, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.Новость дополняется. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: Силы ПВО перехватили беспилотник в районе Курчатова в Курской областиСилы российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областьюВечером 26 октября, около 19.30 мск, средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Министерстве... Прочитайте больше ⮕

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областьюПо данным МО РФ, это произошло около 19:00 мск Прочитайте больше ⮕

Российская система ПВО перехватила еще один беспилотник ВСУ над Курской областьюРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила еще один украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО перехватили еще один беспилотник ВСУ над Курской областьюКиевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку на территории РФ. Прочитайте больше ⮕