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Силы ПВО сбили 8 ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ по Крыму

 / Источник: IA_REGNUM

Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Крымом восемь украинских ракет Storm Shadow, которыми Киев пытался атаковать цели на...

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IA_REGNUM

Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Крымом восемь украинских ракет Storm Shadow, которыми Киев пытался атаковать цели на территории полуострова. Об этом 30 октября сообщили в Министерстве обороны России.«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами «Storm Shadow» по объектам на полуострове Крым»,Уточняется, что все выпущенные украинскими военными ракеты сбили российские дежурные средства ПВО.

Позднее в этот же день Развозжаев объяснил, что громкие звуки в ночь на 30 октября были вызваны тем, что

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