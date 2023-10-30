Силы ПВО сбили 8 ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ по Крыму

Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Крымом восемь украинских ракет Storm Shadow, которыми Киев пытался атаковать цели на территории полуострова. Об этом 30 октября сообщили в Министерстве обороны России.«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами «Storm Shadow» по объектам на полуострове Крым»,Уточняется, что все выпущенные украинскими военными ракеты сбили российские дежурные средства ПВО.

Позднее в этот же день Развозжаев объяснил, что громкие звуки в ночь на 30 октября были вызваны тем, что

Российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за суткиВ Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки. Прочитайте больше ⮕

Над Крымом сбито восемь ракет Storm ShadowВСУ днём 30 октября пытались атаковать цели в Крыму, выпустив восемь ракет Storm Shadow, но все они были сбиты. Об этом сообщает Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым восемью ракетами Storm ShadowПресечена атака ракетного удара ВСУ по Крыму, сообщает Минобороны РФ Прочитайте больше ⮕

Голубев: в Ростове-на-Дону обломки сбитого объекта повредили имущество29 октября российские силы противовоздушной обороны сбили объект в небе над Ростовской областью. Прочитайте больше ⮕

МО: ВС РФ пресекли попытку удара Киева по Крыму ракетами Storm ShadowПВО удалось сбить все ракеты. Прочитайте больше ⮕

Сбиты два украинских самолета и перехвачены ракеты американского производства в зоне СВО. Новости. Первый каналПо данным нашего Минобороны, за сутки российские системы ПВО сбили штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в Херсонской и Днепропетровской областях. Прочитайте больше ⮕