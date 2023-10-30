Силовики после обыска увезли в СК дагестанского журналиста Идриса Юсупова. К нему не пускают адвоката

О причинах обыска и в каком статусе находится Юсупов журналисты не знают. После обыска у Юсупова изъяли технику и флешки, а его самого доставили в здание Следственного комитета.

Защитник Юсупова рассказал, что его не пускают в отдел СК. «Я предъявил ордер и удостоверение, но меня к Юсупову не допустили», — пояснил он. Руководитель отдела по рассмотрению особо важных дел СК рекомендовал адвокату написать заявление для допуска его в качестве защитника Юсупова.

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