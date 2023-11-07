Новый спикер нижней палаты конгресса США может повлиять на финансирование Украины из-за серьезных противоречий. Синоптики прогнозируют теплую и пасмурную погоду в Москве на предстоящей рабочей неделе. Вооруженные силы РФ уничтожили места хранения безэкипажных катеров и боеприпасов ВСУ при помощи авиации, БПЛА и артиллерии. В Госдуме предрекли незавидную участь Зеленскому, который становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком.

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RT НА РУССКОМ: «Серьёзные противоречия»: как новый спикер нижней палаты конгресса США может повлиять на финансирование УкраиныЗаседание палаты представителей США

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IA_REGNUM: В США признали безысходность украинской армииПредстоящее поражение Украины должны признать в Киеве и Вашингтоне, при этом в США и так знают, что всё кончено, прокомментировал в интервью...

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AİFONLİNE: Матвиенко указала на недочеты в работе российских гаджетов с ОС «Аврора»Спикер Совфеда РФ заявила, что сенаторы тестируют отечественные планшеты и смартфоны.

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IA_REGNUM: Во Франции сообщили о планах США по новой роли для ЗеленскогоВласти США хотят избежать репутационных проблем из-за провалов Украины и решили переложить ответственность за заключение мира с Россией на Владимира...

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SPORTSRU: Татьяна Мишина: «У нас высокий уровень женского катания. У истинных любителей спорта будет интерес и к новым именам»«Сегодня в женском катании нет многих личностей, которые завоевывали серьезные титулы и оставили большой след в памяти болельщиков и любителей фигурного катания.

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AİFONLİNE: Политолог Войтоловский не исключил создание военного союза России с КитаемЭксперт заявил, что США сделали всё возможное для политического и военно-технического сближения России и Китая.

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