Серхио Перес: «Мексиканские фанаты правда-правда любят Макса. Гран-при Мехико – лучший с точки зрения атмосферы»

«Мексиканские фанаты правда-правда любят Макса. Он много раз выигрывал в Мехико, и они всегда поддерживали его и команду. Но СМИ всегда пытаются создать образ соперничества.

И я не думаю, что это правильно, потому что мексиканские фанаты очень страстные. Они просто хотят поддержать всех пилотов и хорошо провести время. Знаете, по-моему, этот Гран-при лучший в сезоне с точки зрения атмосферы», – сказал Перес.

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