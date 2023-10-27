Серхио Перес о своем темпе: «Мы снова в деле»

«Это было бы безумием. Очевидно… это моя самая большая мечта – достичь этого в эти выходные. Сейчас я полностью сконцентрирован на завтрашнем дне , на практиках и на том, чтобы постараться провести здесь идеальный уик-энд», – сказал
Кроме того, мексиканца спросили о его ощущениях от болида на фоне улучшения результатов: в США Серхио числился пятым в протоколе до дисквалификации Льюиса Хэмилтона. «Мы явно стали быстрее. К сожалению, нам не удалось показать весь наш потенциал из-за формата спринта. Мы выбрали неправильные настройки, как и многие другие – например, «Мерседес» и «Феррари». Такое случается на этапах подобного формата. Мы просто ошиблись с настройками. я считаю, мы правда добились серьезного прогресса.
Думаю, отставание в Остине было немного меньше, чем показывало табло. Финишировав пятым, я полагаю, мы все в первой пятерке-шестерке были в пределах 0,1 секунды – максимум 0,2. По-моему, мы просто упустили правильные настройки из-за формата спринта. headtopics.com
Но мы явно добились отличного прогресса и поняли . После Катара я сказал, что мы провели несколько хороших дней на базе, погрузились в детали и многое поняли. Мы пытались компенсировать наши проблемы, которые только ухудшали результат. Я верю, что мы снова в деле».
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Экс-менеджер команд «Ф-1» Вильядельпрат: «Хэмилтон не на уровне Ферстаппена. Перес столь же быстр, что и Росберг с Расселлом, и даже не близок к Максу»