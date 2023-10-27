Серхио Перес о своем темпе: «Мы снова в деле»

«Это было бы безумием. Очевидно… это моя самая большая мечта – достичь этого в эти выходные. Сейчас я полностью сконцентрирован на завтрашнем дне , на практиках и на том, чтобы постараться провести здесь идеальный уик-энд», – сказал

Кроме того, мексиканца спросили о его ощущениях от болида на фоне улучшения результатов: в США Серхио числился пятым в протоколе до дисквалификации Льюиса Хэмилтона. «Мы явно стали быстрее. К сожалению, нам не удалось показать весь наш потенциал из-за формата спринта. Мы выбрали неправильные настройки, как и многие другие – например, «Мерседес» и «Феррари». Такое случается на этапах подобного формата. Мы просто ошиблись с настройками. я считаю, мы правда добились серьезного прогресса.

Думаю, отставание в Остине было немного меньше, чем показывало табло. Финишировав пятым, я полагаю, мы все в первой пятерке-шестерке были в пределах 0,1 секунды – максимум 0,2. По-моему, мы просто упустили правильные настройки из-за формата спринта. headtopics.com

Но мы явно добились отличного прогресса и поняли . После Катара я сказал, что мы провели несколько хороших дней на базе, погрузились в детали и многое поняли. Мы пытались компенсировать наши проблемы, которые только ухудшали результат. Я верю, что мы снова в деле».

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

Экс-менеджер команд «Ф-1» Вильядельпрат: «Хэмилтон не на уровне Ферстаппена. Перес столь же быстр, что и Росберг с Расселлом, и даже не близок к Максу»

Прочитайте больше:

sportsru »

Ральф Шумахер о развитии «Ред Булл» под Ферстаппена: «Так было с Михаэлем, Сенной и Хэмилтоном. Менее успешному напарнику приходится мириться»Ранее появилась информация о том, что Серхио Перес просил «Ред Булл» вернуться к версии машины, с которой начал сезон. Прочитайте больше ⮕

Тайсон Фьюри объяснил, почему ушёл из школы в 10 летЧемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём становлении в боксе. Прочитайте больше ⮕

Хоть Гюмри: Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044-гоЧто прописано в двустороннем соглашении и зачем Никол Пашинян снова заговорил о статусе военнослужащих РФ Прочитайте больше ⮕

Источник: Серхио Перес регулярно срезал шестой поворот на Гран-при США в ОстинеПо итогам Гран-при США, проходившем с 20 по 22 октября в Остине, штат Техас, возникло немало вопросов относительно соблюдения правил «королевских гонок». Прочитайте больше ⮕

Назаров предложил создать клуб КХЛ в Чечне: «Там всегда любили спорт, проблем с посещаемостью не будет. Смогут играть и в комбинационный, и в силовой хоккей»«В последнее время мы много говорим о расширении Континентальной лиги. Прочитайте больше ⮕

Мантуан высказался о своём прогрессе в составе «Зенита»Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своём прогрессе в составе сине-бело-голубых. Прочитайте больше ⮕