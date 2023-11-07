Серия взрывов в Запорожье

Серия взрывов прозвучала в Запорожье, временно подконтрольном киевскому режиму, сообщил глава запорожского общественного движения"Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.Запорожская область стала частью России по итогам референдума в 2022 году. Киев не признаёт эти результаты и продолжает обстреливать территорию. В Запорожье, который находится под контролем Киева царит атмосфера террора. Местные жители сталкиваются с запугиванием, проверками, обысками на улицах. Идет насильственная мобилизация.

По словам Рогова, гражданское население ждет прихода российской армии и освобождения

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GAZETARU: В Запорожье прозвучала серия взрывовВ контролируемом Киеве городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

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: В ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры ОдессыВ Одессе в ночь на 6 ноября прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги в регионе.

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RT НА РУССКОМ: Балицкий выразил надежду на освобождение города Запорожье в ближайшее времяГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооружённые силы России освободят Запорожье.

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RT НА РУССКОМ: В ВСУ заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в ОдессеВ Одессе зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру после ночных взрывов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.

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MKOMSOMOLETS: ВСУ: в Одессе припортовая инфраструктура получила поврежденияПресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада» заявила, что припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения получила повреждения в результате ночных взрывов

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GAZETARU: Взрывы прогремели в Одессе - Газета.RuВ украинском городе Одесса слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинская газета «Klymenko Time» в своем Telegram-канале.

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