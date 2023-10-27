Серебряную медаль будут вручать при получении по 60 баллов за два ЕГЭ

Москва, 27 октября - АиФ-Москва.

Серебряную медаль будут вручать выпускникам, получившим не более двух итоговых четверок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

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