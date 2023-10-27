Сенатор Бондарев: Покушение на Царева произошло по указанию СБУ

Покушение на Олега Царёва было совершено около полуночи в четверг в Члте, на территории санатория, где он жил. В Царева дважды стреляли. ФСБ возбудила уголовное дело .

Царев находится в больнице, сообщалось, что он в тяжелом состоянии. До приезда скорой помощи он потерял много крови и в момент госпитализации был без сознания.

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