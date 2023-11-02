Он заметил, что в настоящее время на помощь Киеву уходит слишком много денег из бюджета США, и Украина продолжает противостоять России за деньги американских налогоплательщиков. По мнению сенатора, необходимо поставить точку в этом конфликте.

«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить всё это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. Никаких причин продолжать его нет», — высказал свою позицию Табервилль.

В то же время, в вопросе палестино-израильского конфликта сенатор занял иную точку зрения. Табервилль убежден, что палестинское движение ХАМАС зашло «слишком далеко». По его мнению, Вашингтон должен помочь давнему союзнику. Сенатор одобрил выделение средств из бюджета США в поддержку и ради обеспечения национальной безопасности Израиля. headtopics.com

Расходный бизнес: Венгрия выступила против нового финансирования Украины И призвала к началу мирных переговоров Ранее, 31 октября, помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун заявил, что Китай продолжит добиваться мирного урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, Китай будет продолжать настаивать на необходимости деэскалации, а также на решении проблем посредством диалога.

Перед этим, 29 октября, бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Вашингтон и европейские страны должны настоять на решении Киева пойти на переговоры с Москвой для достижения мира. Последствия продолжения конфликта могут оказаться фатальными для Запада. headtopics.com

27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к украинцам с призывом сесть за стол переговоров без предварительных условий. Он отметил, что для этого нужно прекратить продвижение войск и любое ведение боевых действий.

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