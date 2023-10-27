Сенатор: Царева пытались ликвидировать по указанию СБУ

"Это, безусловно, террористическое нападение на общественного и политического деятеля, – написал сенатор в Telegram. – В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать".

Бондарев сообщил, что Царев находится в реанимации и "борется за жизнь". Сенатор выразил надежду, что он выкарабкается. Покушение на Царева было совершено рядом с его домом в Ялте в ночь на 27 октября. Как сообщили в ФСБ, по факту нападения на политика

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Сенатор Бондарев: Покушение на Царева произошло по указанию СБУПокушение на экс-депутата Рады Украины Олега Царева произошло по указанию СБУ, — заявил сенатор Виктор Бондарев Прочитайте больше ⮕

Бондарев: в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидироватьПо словам сенатора, это террористическое нападение на общественного и политического деятеля. Прочитайте больше ⮕

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