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Сенатор: Царева пытались ликвидировать по указанию СБУ

 / Источник: ВЕСТИ

В бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли по указанию СБУ, считает замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. По его словам, целью злоумышленников была ликвидация политика.

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ВЕСТИ

"Это, безусловно, террористическое нападение на общественного и политического деятеля, – написал сенатор в Telegram. – В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать".

Бондарев сообщил, что Царев находится в реанимации и "борется за жизнь". Сенатор выразил надежду, что он выкарабкается. Покушение на Царева было совершено рядом с его домом в Ялте в ночь на 27 октября. Как сообщили в ФСБ, по факту нападения на политика

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