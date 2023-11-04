Семь случаев, когда MVP покидал команду, в которой завоевал награду

В НБА приз самому ценному игроку регулярного сезона является одним из самых престижных на индивидуальном уровне. Её получают лучшие из лучших: те, кто доминировал на протяжении всех семи месяцев. Казалось бы — ни одна франшиза не захочет избавляться от такого баскетболиста. Но в лиге был ни один случай, когда MVP покидал команду, в составе которой завоевал награду. В этом материале «Чемпионат» расскажет о семи самых запоминающихся из них

.Легендарного Уилта Чемберлена обменивали даже не один, а два раза. Сначала — в 1965 году, через пять лет после того, как он завоевал свою первую награду MVP, а потом — в 1968-м, когда он добавил в свою копилку ещё три. Сначала центровой перешёл из «Уорриорз» в «Филадельфию», а уже оттуда отправился в «Лейкерс». «Сиксерс» он помог завоевать чемпионский титул в 1967-м. В финале они, кстати, обыграли именно «Уорриорз», которым после обмена Чемберлена повезло задрафтовать Рика Барри, принёсшего франшизе трофей в 1975-м. Однако после трёх лет в «Филе» Уилт изъявил желание покинуть команду — это первый раз, когда в НБА был обменян действующий MVP. Он продолжил карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», где провёл пять сезонов и четыре раза выходил в финал, завоевав титул и звание MVP серии в 1972-м. Ну а «Сиксерс», кстати, рассыпались после ухода Чемберлена — на то, чтобы выиграть хотя бы одну серию плей-офф, им потребовалось целых девять ле

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