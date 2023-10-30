Секретарь Совбеза Армении встретился с главой офиса президента Украины

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на Мальте встретился с главой офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком и обсудил усиление сотрудничества между странами. Об этом сообщается на сайте президента Украины. Ермак поблагодарил Григоряна за то, что он присоединился к обсуждению так называемой украинской формулы мира, которая обсуждалась на Мальте 28-29 октября.

Он заверил, что Киев поддержит Ереван в вопросах усиления европейской интеграции. Также стороны обсудили вопросы региональной безопасности. Ранее высокопоставленный источник РИА Новости заявил, что Россия рассматривает выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте как провокацию.

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