Сегодня / Выпуски новостей / 2 ноября 2023 года. 10:00 / Передачи НТВ

Прорыв обороны боевиков, зеленый свет для гумпомощи и другое гражданство как залог спасения: последние новости из зоны ближневосточного конфликта.

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