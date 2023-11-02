по туризму и развитию туристической инфраструктуры, начало вначнется расширенное заседание совета по делам ветеранов при руководителе фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергее Миронове и координационного совета ветеранских организаций на тему «Законодательное обеспечение социально-правовой защиты ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

по туризму и развитию туристической инфраструктуры, начало вначнется расширенное заседание совета по делам ветеранов при руководителе фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергее Миронове и координационного совета ветеранских организаций на тему «Законодательное обеспечение социально-правовой защиты ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Повышение престижа военной службы в России»

Россия Последние новости Прочитайте больше: dumagovru »

Сегодня в Государственной ДумеНовости. Сегодня в Государственной Думе. Прочитайте больше ⮕

В Кузбассе задержали «интернет-воина» УкраиныФСБ арестовала в Кузбассе по подозрению в государственной измене участника «кибервойск» Украины, сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Прямая трансляция Театральной премии «МК»Сегодня, в 15 в редакции «МК» пройдет традиционное торжественное мероприятие «Театральная премия» Прочитайте больше ⮕

Прямая трансляция Театральной премии «МК» 2023: Богомолов, Костолевский, Сухоруков и другиеСегодня, в 15:00, в редакции «МК» пройдет традиционное торжественное мероприятие «Театральная премия» Прочитайте больше ⮕

В центре Москвы спасли запертого в автомобиле котаНа парковке у Государственной думы сотрудники МЧС спасли запертого в Mitsubishi кота Прочитайте больше ⮕

Парламент Белоруссии проголосовал за выход из договора с Киевом о контроле границыНижняя палата парламента Белоруссии в среду проголосовала в поддержку законопроекта о прекращении действия соглашения между белорусским и украинским правительствами об организации совместного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Прочитайте больше ⮕