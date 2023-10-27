Северсталь, 27 октября 2023 - счет 4 : 3, обзор матча, итоги и статистика встречи - КХЛ 2023/2024, Континентальная хоккейная лига

в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ.

Начало встречи 27 октября 2023 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена-2000-Локомотив.«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз: Ткачёв и Да Коста вдоволь пошумят в Хельсинки

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