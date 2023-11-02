Свёнтек: WTA основывается на желании получать всё больше, а не на заботе о нашем здоровье

«Я в туре уже четыре года. Но на моей памяти это первый раз, когда лучшие теннисистки и игроки с более низким рейтингом по-настоящему объединяются, чтобы повлиять на ситуацию и что-то изменить. Потому что да, некоторые вещи нас не устраивают, и мы хотим изменить расписание на следующий год. У нас будет гораздо больше обязательных турниров, что окажет серьёзное негативное влияние на наше здоровье и благополучие.

Мне 22 года, я отыграла два самых напряжённых сезона в своей жизни и уже чувствую, что мне будет тяжело продолжать выступать в будущем, еслипойдёт по этому пути и увеличит количество обязательных турниров. Я знаю, что это основано на желании получать получать всё больше и больше, но никак не на заботе о здоровье игроков. Есть вещи, которыеЕсли говорить только об отношении, я чувствую себя как и другие теннисистки.

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