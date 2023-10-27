Своя правда / Выпуски программы / Волна хаоса / Передачи НТВ

«У врага все меньше и меньше возможностей. Он в панике. Мы бьем, не щадим», — так Сергей Шойгу описывает ход СВО. Капитуляция Украины уже близко или Киев ждет новое оружие от Запада, чтобы продолжить войну?

Байден запросил 106 млрд долларов на военную помощь Украине и Израилю. Согласятся ли конгрессмены? И почему помощь для Киева в разы больше, чем для Израиля? Байдену важнее финансировать войну с Россией?

Россия внесла в ООН новую резолюцию по Ближнему Востоку. Главное требование — прекратить огонь и спасти мирных жителей в Газе. Позволят ли НАТО и Запад ее принять? И чем генсек ООН так разозлил Израиль? headtopics.com

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