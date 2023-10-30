Свой Банк в рейтинге крупнейших банков по кредитам физлиц по версии сервиса Brobank.ru

Свой Банк впервые представлен в рейтинге топ-100 крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля физлиц по версии Brobank.ru.

Сервис Brobank.ru проанализировал отчетность кредитных организаций по форме 101. На основе полученных данных был составлен рейтинг крупнейших по объему кредитов физлиц банков.Как отмечают эксперты сервиса, общий объем займов населения в кредитных организациях на 1 октября 2023 года составил 30,81 трлн рублей. Это на 937,88 млрд рублей больше, чем месяц тому назад. По состоянию на 1 сентября 2023 года суммарный показатель всех финансовых компаний составлял 29,87 трлн рублей.

Прирост за III квартал 2023 года заметно больше. На 1 июля портфель составлял 28,39 трлн рублей. То есть объем качественной задолженности физлиц в банках за июль-сентябрь текущего года вырос на 2,41 трлн рублей или 8,5%. Рейтинг банков по объему кредитов физлиц на 1 октября 2023 года доступен по ссылке. headtopics.com

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