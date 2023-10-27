Светлана Хоркина — о победах за Россию: есть слово «надо», твоя победа нужна для страны

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, завершившая карьеру около 20 лет назад, рассказала о своём шоу «Дуэль», которое пройдёт 27 октября на «ВТБ-Арене» в Москве.

В представлении примут участие сильнейшие российские спортсмены из спортивной и художественной гимнастики, а также фехтования. Зрителей ждет грандиозное театрализованное представление, и концерт звезд шоу-бизнеса.

«Мое шоу «Дуэль» — это про дуэль с самим собой, вся наша жизнь — борьба. Наша цель — победа, соперник находится внутри нас. Да, гимнастика — это дружба, но каждый спортсмен, повторюсь, борется сам с собой, иногда он устал, но должен встать и идти, иногда превозмогая боль. Но есть слово «надо», твоя победа нужна для страны и команды. Я сейчас говорю про это, и у меня волосы дыбом встают», — приводит слова Хоркиной ТАСС. headtopics.com

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