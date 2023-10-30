Светлана Ишмуратова: «Маматов разбирался в спорте лучше всех. Наша федерация теряет легендарных людей»

– двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 27 октября он скончался в возрасте 26 лет, а сегодня был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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Эрдоган: 1,5 млн жителей Стамбула вышли на митинг в поддержку ПалестиныОн поблагодарил всех людей, принявших участие в акции. Прочитайте больше ⮕

Поздняков о смерти Маматова: «Олимпийское движение понесло очередную утрату. Он не просто великий спортсмен, но и достойный гражданин нашей страны»27 октября двукратный олимпийский чемпион по биатлону Маматов скончался в возрасте 86 лет. Прочитайте больше ⮕

42-летняя Алессандра Амбросио показала роскошную фигуру в бикиниБразильская супермодель Алессандра Амбросио в годы легендарных показов Victoria's Secret была одним из главных «ангелов». Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС назвали условие освобождения израильских заложниковВ ХАМАС заявили о готовности освободить всех израильских заложников в обмен на всех палестинских заключенных. Прочитайте больше ⮕

Семьи заложников в Газе попросили Израиль избегать действий, которые могут им навредитьПо данным газеты The Jerusalem Post, родственники также высказались за то, чтобы правительство Израиля рассмотрело вопрос об обмене всех захваченных в анклаве людей на боевиков ХАМАС Прочитайте больше ⮕