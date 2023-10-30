Сборная Германии включила 51-летнюю конькобежку в состав на Кубок мира

Сборная Германии включила в состав на ближайшие этапы Кубка мира 51-летнюю Клаудию Пехштайн. Об этом сообщается в аккаунте Немецкой ассоциации конькобежного спорта и шорт‑трека в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Спортсменка заявлена на дистанцию 5000 метров. Первый этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 ноября в японском Обихиро. Пехштайн выступила на семи Олимпийских играх, первые для нее Игры прошли в 1992 году в Альбервиле.

В активе немки пять золотых, две бронзовые и две серебряные олимпийские медали. Она также является чемпионкой мира в классическом многоборье и пятикратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях. В 2023 году конькобежка заняла десятое место на первенстве планеты в забеге на 5000 метров. Пехштайн была дисквалифицирована Международным союзом конькобежцев (ISU) на два года, начиная с февраля 2009-го.

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