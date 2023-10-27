Сборная Англии завоевала бронзу Кубка мира

В матче за третье место, прошедшем в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», английские регбисты нанесли поражение команде Аргентины со счётом 26:23.

На прошлом Кубке мира сборная Англии в финале уступила команде ЮАР со счетом 12:32 и завоевала серебряные медали. В финале Кубка мира — 2023, который состоится завтра, 28 октября, встретятся сборные Новой Зеландии и ЮАР.

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