Саудовская Аравия предупредила США о катастрофе при вторжении в сектор Газа

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Официальные лица Саудовской Аравии обратились к Соединенным Штатам, предупредив их о катастрофе в случае наземного вторжения Армии обороны Израиля в сектор Газа, сообщает газета The New York Times.

По словам неназванного саудовского чиновника и еще одного источника издания, государство неоднократно предостерегало Вашингтон об опасности данной операции. Такой сценарий обернется катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.

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