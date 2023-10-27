Санду назвала проблемой «Газпрома» отказ признать аудит долга Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявил, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать российская компания. Ее цитирует РИА Новости.

«Это проблема «Газпрома», если они не признают . У нас есть доказательства, аудит сделан известными компаниями в этой области. «Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» 9 миллионов долларов, а не 700 с чем-то миллионов долларов», — сказала глава государства.До этого Молдавия направила в «Газпром» проект мирового соглашения по долгам «Молдовагаза».

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Санду сочла проблемой «Газпрома» отказ признать аудит долга МолдавииНежелание руководства энергохолдинга «Газпром» признать результаты проведенного аудита исторического газового долга Молдавии является непосредственно проблемой российского концерна. Ранее правительство страны сочло большую часть обязательств недействительной и предложило «Газпрому» выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Прочитайте больше ⮕

Санду уточнила, сколько Молдавия может заплатить 'Газпрому'По словам президента Молдавии Майи Санду, авторитетные международные компании провели аудит долга "Молдовагаз" перед "Газпромом", установив, что его сумма существенно меньше, чем утверждает российская энергетическая гигант Прочитайте больше ⮕

Санду назвала сумму, которую Молдавия готова заплатить за российский газПрезидент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова выплатить «Газпрому» лишь $9 млн из более $700 млн долга. Об этом молдавский президент... Прочитайте больше ⮕

Санду заявила о готовности Молдавии выплатить 'Газпрому' лишь $9 млн долгаВ 'Газпроме' ранее сообщали, что с учетом просрочки платежей общая сумма долга превысила $700 млн Прочитайте больше ⮕

Санду допустила интеграцию Молдавии в ЕС без ПриднестровьяПрезидент Молдавии Майя Санду допустила вероятность вхождения страны в Евросоюз к 2030 году без непризнанного Приднестровья Прочитайте больше ⮕

В Молдавии вновь отказались платить полную сумму задолженности «Газпрому»Президент Майя Санду заявила, что Молдавия может выплатить только $9 млн из $700 млн долга «Газпрому», сообщает телеканал Vocea Basarabiei. Прочитайте больше ⮕