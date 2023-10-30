Санду заявила, что «не видела» решение СИБ о запрете телекомпаний и сайтов

«Я не имела возможности увидеть это решение, вы видите, что только что начался визит господина президента Португалии», —Глава молдавской спецслужбы Александр Мустяцэ ранее заявил, что ведомствоСИБ также предложит приостановить лицензии шести телеканалов, которые, по его мнению, «представляют риск для безопасности» государства.

«Я не имела возможности увидеть это решение, вы видите, что только что начался визит господина президента Португалии», —Глава молдавской спецслужбы Александр Мустяцэ ранее заявил, что ведомствоСИБ также предложит приостановить лицензии шести телеканалов, которые, по его мнению, «представляют риск для безопасности» государства.

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