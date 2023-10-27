Самый инжир: как плод фикуса стал гастрономическим хитом осени

Инжир — удивительный фрукт, который за сезон собирают дважды. Первый урожай случается уже в августе, второй — в сентябре. Он рекордсмен по упоминанию в Библии и вполне может считаться одним из самых древних известных продуктов, оказавшихся в рационе человечества. «Известия» выясняли, какое место заморская диковинка занимала в русской кухне в прошлом и что изменилось в наши дни.
— Само слово «инжир» — тюркское. Еще Ипатьевская летопись, рассказывая о походе русских князей против половцев в 1183 году, упоминает Инжир-брод через Днепр, — рассказала «Известиям» кулинар и историк русской кухни Ольга Сюткина. — То ли купцы возили тогда сладкие товары через него, то ли напоминал он чем-то этот плод — сегодня уже не узнать. Но само слово тогда, похоже, было знакомо. Однако потом на многие столетия оно было вытеснено русскими аналогами.Фото: commons.
По словам эксперта, среди старинных блюд с инжиром можно назвать «взвар из винных ягод» — инжир варился на меду с добавлением специй (гвоздики, кардамона, имбиря). «Домострой» середины XVI века пишет о сладком каравае с винными ягодами. Более близкая нам кухня XIX века использовала инжир в знаменитом рецепте гурьевской каши. А увлечение вегетарианством в начале XX века привело к появлению рецепта кофе из ячменя и винных ягод. headtopics.com
Попасть яблочком: российская система сортировки фруктов заменит иностранные аналоги Как разработка поможет производителям плодоовощной продукции соответствовать требованиям торговых сетей Те же самые темные сорта использует в своих блюдах шеф-повар итальянской кухни Loro Николай Вовчинский. Он любит их сладость и красивый окрас и предпочитает покупать плоды, выращенные в Армении.
Тропический край: банан могут признать социально значимым продуктом Правительство рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на этот товар В какие блюда лучше добавлять инжирВ этом году инжир пользуется особенной популярностью у гастрономов, блюда с этим фруктом появились в меню ресторанов самых разных направлений. Может даже сложиться впечатление, что этот продукт в нынешнем сезоне находится на острие кулинарной моды. Это наблюдение отчасти поддерживает Роман Палкин. headtopics.com