Самую известную заложницу ХАМАС обезглавили

Его слова приводит Welt. «Ее череп найден.

Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», — заявил глава государства.

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