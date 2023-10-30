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Самую известную заложницу ХАМАС обезглавили

 / Источник: lentaruofficial

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что самую известную заложницу ХАМАС Шани Лук обезглавили.

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lentaruofficial

Его слова приводит Welt. «Ее череп найден.

Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», — заявил глава государства.

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