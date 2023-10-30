Самая популярная порноактриса 2022 года откажется от гражданства РФ из-за своих «талантов»

Российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) в интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) призналась, что планирует отказаться от российского гражданства в пользу паспорта США.

«Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо. Я уже занялась процессом смены гражданства, получением паспорта. Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов», — сказала Эльфи. Она подчеркнула, что подавала заявку по визе талантов со своей основной профессией. Эльфи считает, что одобрение грин-карты может служить подтверждением того, что профессия порноактрисы в США считается «нормальной».

«Для меня это еще один фактор, что моя профессия нормальная, что я тоже актриса, что у меня есть награды, что я работала и что у меня есть всемирное подтверждение, что я популярна, известна, и за это мне могут дать паспорт», — уточнила Эльфи. headtopics.com

В 2022 году девушка возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на сайте PornHub. На тот момент на профиль Евы Эльфи на PornHub были подписаны 1,9 млн человек, а ее видеоролики в сумме имели около 1 млрд просмотров.

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