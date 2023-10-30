Саккари о слезах после разгрома от Соболенко: «Никто не любит, когда его растаптывают на корте»

«Мне нечего сказать. Думаю, всем понятно, что я не чувствовала свою игру и что мне было некомфортно на корте. Это был очень, очень плохой день. Думаю, я не первый и не последний человек, который плакал или испытывал подобное на корте. Это невесело. Никто не любит, когда его растаптывают на корте».

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