Сайт БК «Спортбет» возобновил работу. Поставить можно только на шахматы

«Спортбет» обещал возобновить работу 6 октября. Позже компания перенесла дату запуска на 17 октября. До сегодняшнего дня на главной странице сайта висел баннер: «Ведутся технические работы! Скоро вернемся!»

Спустя две недели после обещанной даты запуска «Спортбет» возобновил работу. В разделе «События для ставок» открыта только одна линия – на шахматы (Top Chess Bets).Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Пинто. Они не должны делать ставки на матчи лиги, делиться информацией о травмах

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина

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