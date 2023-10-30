Саакашвили заявил о проникших в Грузию российских диверсантах

На суде бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о проникшей в страну «диверсионной группе» из России. Его слова приводит ТАСС. По его мнению, эти, якобы, диверсанты хотят захватить власть в Грузии с помощью беспорядков, а потом дестабилизировать страну.

Саакашвили добавил, что они вооружены. В связи с этой, якобы, угрозой, Саакашвили призвал создать «горячую линию гражданской обороны» для противоборства диверсантам». В начале 2023 года у Саакашвили выявили быстро прогрессирующую деменцию. После этого его перевели в реанимационное отделение.

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