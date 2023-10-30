США резко нарастили количество космических запусков: Россия на третьем месте

. Из них 151 признаны удачными, остальные либо неудачными, либо частично удачными. Абсолютное превосходство по космическим запускам принадлежит США (80 стартов, 52% от общего количества). На втором месте по числу космических стартов Китай (44 запуска, 29%).

Россия на третьем месте - 13 стартов (9%). Запуск аппарата к Луне завершился неудачей. Большая часть российских космических ракет стартовали с космодромов Плесецк (Архангельская область) и Восточный (Амурская область).

На счету Индии 7 запусков (5%), в том числе успешная лунная миссия. Европейское космическое агентство и Япония осуществили по 2 космических старта, а Израиль, Южная Корея и Иран — по одному. Встречаясь недавно с молодыми специалистами ракетно-космической отрасли, президент Путин поставил задачу кратно увеличить российскую орбитальную группировку. Пока у России порядка 150 аппаратов, у Китая — примерно 500, а у США, включая аппараты «Старлинк» Илона Маска, более 4000 спутников. headtopics.com

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