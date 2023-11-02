США пообещали позволить России участвовать в саммите АТЭС с учётом санкций

Госдеп: США обеспечат надлежащее участие России в саммите АТЭС с учётом санкцийВласти США проделают работу, чтобы Россия смогла надлежащим образом участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре в американском городе Сан-Франциско, заявили журналистам в Госдепартаменте Соединённых Штатов.

При этом в ведомстве отметили, что допуск российской стороны к таким мероприятиям возможен только с учётом действующего законодательства и правил США, включая санкции, которые были введены против РФ. Об этом пишет «В Госдепе также уточнили, что у американских властей нет информации о составе делегации, которая должна представить Россию на мероприятии в Сан-Франциско.

Россия сможет участвовать в саммите АТЭС в США с учетом санкцийСоединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. При этом будут учитываться действия санкционного режима, заявили РИА... Прочитайте больше ⮕

В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкцийСША планируют работать над обеспечением надлежащего участия российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в американском госдепартаменте агентству «РИА Новости». Прочитайте больше ⮕

Госдеп: США примут Россию на саммите АТЭС с учетом санкцийИсточник в Госдепартаменте Соединённых Штатов Америки рассказал, что в настоящий момент Вашингтон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в... Прочитайте больше ⮕

В США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭССША будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. При этом Соединенные Штаты четко дают понять, что участие в АТЭС в текущем году будет проходить «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций». Прочитайте больше ⮕

Белый дом: Байден считает встречу с Си Цзиньпином согласованнойПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге журналистам, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско Прочитайте больше ⮕

В Пекине заявили о подготовке встречи Байдена и Си ЦзиньпинаОфициальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе своего брифинга заявил сегодня, что дипломаты США и КНР готовят встречу лидеров своих государств на саммите АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября Прочитайте больше ⮕