США и Египет выступили против переселения жителей сектора Газа

Президент США Джо Байден и лидер Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси выступили против переселения жителей сектора Газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы подтвердили приверженность совместной работе и обсудили важность защиты жизней гражданского населения, уважения международного гуманитарного права и обеспечения того, чтобы палестинцы в Газе не были перемещены в Египет или какой-либо другой регион», — приводит издание слова президента США. Как отмечает агентство, Египет выступает против возможного решения о переселении палестинцев и настаивает на решении конфликта посредством создания в Израиле и Палестине полноправных государств.

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