США не стали комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сейчас не считает целесообразным комментировать сообщения о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

"Я видел сообщения СМИ об операциях Армии обороны Израиля, и я просто не стану говорить о том, что они делают и как, какого прогресса они могут или не могут добиваться. Об этом должна говорить только Армия обороны Израиля", - отметил он. Кирби добавил, что США добиваются от партнеров доставки "больших объемов топлива" в сектор Газа.

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