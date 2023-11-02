США пытаются сделать из Израиля гегемона Ближнего Востока

"Последние 40 лет США пытаются из Израиля сделать гегемона Ближнего Востока, накачивают его оружием, оказывают политико-дипломатическую помощь и постоянно агитируют все решения по Израилю. Это сослужило ему очень плохую службу", – заявил он в эфире программы

По словам Плотникова, все считали, что израильская армия и спецслужбы могут все, но с 2006 года Израиль начал давать слабину. "Тогда во время Второй ливанской войны шиитская милиция по сути дела нанесла поражение. Израиль, понеся значительные потери, вынужден был уйти оттуда. Уроков они из этого не извлекли", – отметил эксперт.баллистическими ракетами и беспилотниками в направление Эйлата. Судя по картинкам, которые появились в интернете, разрушения, по всей видимости, они нанесли.

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