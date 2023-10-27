США настаивают на включении осуждения ХАМАС в резолюцию ГА ООН

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что это "злонамеренные упущения", которые "дают прикрытие для жестокости" палестинской группировки
ООН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что представленный Иорданией проект резолюции Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку должен содержать пункт об осуждении палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи по Палестине."Двух ключевых слов не хватает в этой резолюции. Первое - это ХАМАС.
По словам Томас-Гринфилд, это "злонамеренные упущения", которые "дают прикрытие для жестокости ХАМАС". В связи с этим США стали соавтором предложенных Канадой поправок к проекту резолюции. Ранее Канада предложила дополнить осуждением атак ХАМАС проект резолюции ГА ООН по палестино-израильскому конфликту, который был разработан группой арабских стран при поддержке других государств и внесен на рассмотрение Иорданией. Помимо этого, канадская сторона предлагает внести в проект формулировку, в которой осуждался бы захват заложников, а также фигурировал призыв к их немедленному освобождению без каких-либо условий. headtopics.com
Как следует из распространенного в четверг текста внесенного Иорданией проекта резолюции, его соавторами выступили более 40 стран, в том числе Россия. Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию.