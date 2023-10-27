США призывают Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе Газа

В публикации говорится, что в администрации президента призывают Израиль вместо масштабной наземной операции сосредоточиться на ограниченных операциях с использованием авиации и спецназа. Также предлагается наносить точечные удары по целям и инфраструктуре ХАМАС.

До этого пресс-секретарь Армии Обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время не считает целесообразным комментировать сообщения Израиля о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа.

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