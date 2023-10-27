США решили модернизировать свою основную ядерную бомбу

США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Пентагон.

«США намерены модернизироваать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств», — говорится в пресс-релизе. После обновления бомба должна заменить часть запасов В61-7. Она будет обладать аналогичной с мощностью, при этому у нее будут более высокие показатели безопасности и точности, чем у самой современной на настоящий момент модификации В61-12.

В военном ведомстве подчеркнули, что решение модернизации бомбы не является ответом на какие-либо международные события, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире». До этого в Северной Корее заявили, что ежегодно проходящие ядерные учения НАТО Steadfast Noon, в ходе которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, являются репетицией ядерной войны. headtopics.com

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