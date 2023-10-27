США заявили о готовности добиваться гуманитарных пауз в Газе для освобождения заложников

Как объявил ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, еврейское государство "расширяет масштабы" наземной военной операции в палестинском анклаве

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы добиваться обеспечения какого-то рода гуманитарных пауз в военных операциях Израиля в секторе Газа ради освобождения заложников, ранее захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы сегодня работаем над освобождением этих заложников столь же напряженно, как и вчера, и позавчера, и позапозавчера. И мы будем делать ради этого результата все необходимое, работая со своими партнерами", - заверил Кирби.несколькими часами ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, еврейское государство "расширяет масштабы" наземной военной операции в секторе Газа. headtopics.com

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