США заявили о готовности принять Россию на саммите АТЭС с учетом санкций

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. США готовы проработать вопрос обеспечения надлежащего уровня участия российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского госдепартамента. Встреча пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — подчеркнула американская сторона. Также в Госдепе США обратили внимание, что участие государств в саммите будет происходить с учетом санкционных ограничений и законодательства Соединенных Штатов. Актуального списка участников мероприятия у госдепартамента пока нет.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что российская сторона призывает Соединенные Штаты обеспечить доступ делегаций на саммит АТЭС, а не отговариваться перспективой закрытия правительства. headtopics.com

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