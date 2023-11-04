США выделят $12 млн на борьбу с российским влиянием в сфере нераспространения

Госдепартамент США намерен выделить $12 млн в рамках «Программы по расширению возможностей партнёров в деле противодействия злонамеренному влиянию России в сфере нераспространения». В американском ведомстве заявили о наличии «хорошо задокументированного опыта» якобы использования Россией химических и радиологических веществ против своих неприятелей. При этом в Госдепе напомнили об инцидентах с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью, а также с Алексеем Навальным
. В обоих случаях ЗападКак подчеркнули в Госдепе, чтобы запутать мировое сообщество, Москва «совершает нападки» на программы и мероприятия, связанные с защитой от химических и биологических угроз. ) кампании по осуществлению злонамеренного влияния призваны подорвать давнее международное единство и сотрудничество, которое десятилетиями имело целью недопущение применения оружия массового уничтожения», — говорится в документе. В связи с этим новый проект США будет направлен на повышение международной осведомлённости о действиях России в сфере нераспространения, безопасности и общественного здравоохранения. Кроме того, планируется использовать информацию из открытых источников для выявления «российских сетей», причастных к обеспечению и осуществлению «замыслов» Москвы с помощью химических, биологических и радиологических средств поражени
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