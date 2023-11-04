США передали ВСУ мощную машину для разминирования Assault Breacher

США тайно передали для нужд ВСУ одну из самых мощных машин для разминирования Assault Breacher, призванную прорвать российскую линию обороны. Об этом со ссылкой источники сообщает Forbes. Но по мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, поставки любой техники ВСУ бессмысленны. Что такое Assault Breacher? Тяжелый комплекс для разминирования Assault Breacher представляет собой 55-тонную машину с бронекорпусом танка М-1

. В комплекс также входят навесное оборудование для минного плуга и пусковые установки для обезвреживания зарядов. Управляют Assault Breacher два человека. По словам аналитиков Forbes, экипаж может разминировать минное поле в 10 раз быстрее, чем это сделали бы пешие саперы. Впрочем, есть у машины и недостаток — пусковые установки работают на весьма небольшое расстояние — 67 метров. Статья по теме «Поражают 40 га». Кассетные боеприпасы ATACMS уничтожают мирное население Как сообщает Forbes, США поставили ВСУ как минимум одну такую бронемашину. Но по другим данным, их может быть уже шесть. Как известно, именно на минных полях захлебнулось широко разрекламированное западными СМИ контрнаступление ВСУ. Во многом потери украинских войск связаны с работой российского комплекса «Земледелие», способного дистанционно устанавливать мины на расстоянии до 15 к

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GAZETARU: США незаметно передали Украине одну из своих самых мощных бронемашин для разминированияСША незаметно передали Украине одну бронемашину разминирования Assault Breacher для прорыва обороны России. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

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ВЕСТИ: Forbes: США тайно поставили Украине бронемашины M1150 Assault BreacherСША тайно поставили Украине, как минимум, одну бронированную машину M1150 Assault Breacher, сообщает журнал Forbes.

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: Forbes: США тайно передали ВСУ мощную машину для прорыва обороны РФУкраина получила от США как минимум один экземпляр самой мощной американской бронированной машины разминирования M1150 Assault Breacher, пишет издание Forbes.

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ИЗВЕСТИЯ: Forbes сообщил о тайной передаче ВСУ бронемашины Assault Breacher от СШАСША без официального объявления передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) одну, а может, и несколько бронемашин Assault Breachers. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает Forbes.

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LENTARUOFFİCİAL: США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для прорыва обороны. Как это «чудо-оружие» способно повлиять на ход конфликта?США тайно передали Украине несколько инженерных бронемашин Assault Breacher для прорыва обороны России, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале Forbes. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от одной до шести самых защищенных и универсальных машин.

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ТАСС: Forbes: США поставили Украине минимум одну бронемашину M1150 Assault BreacherПо сведениям журнала, в списках Пентагона, в которых указана номенклатура поставок Киеву, M1150 Assault Breacher не значится

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