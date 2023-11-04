США передали ВСУ мощную машину для разминирования Assault Breacher

США тайно передали для нужд ВСУ одну из самых мощных машин для разминирования Assault Breacher, призванную прорвать российскую линию обороны. Об этом со ссылкой источники сообщает Forbes. Но по мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, поставки любой техники ВСУ бессмысленны. Что такое Assault Breacher? Тяжелый комплекс для разминирования Assault Breacher представляет собой 55-тонную машину с бронекорпусом танка М-1
. В комплекс также входят навесное оборудование для минного плуга и пусковые установки для обезвреживания зарядов. Управляют Assault Breacher два человека. По словам аналитиков Forbes, экипаж может разминировать минное поле в 10 раз быстрее, чем это сделали бы пешие саперы. Впрочем, есть у машины и недостаток — пусковые установки работают на весьма небольшое расстояние — 67 метров. Статья по теме «Поражают 40 га». Кассетные боеприпасы ATACMS уничтожают мирное население Как сообщает Forbes, США поставили ВСУ как минимум одну такую бронемашину. Но по другим данным, их может быть уже шесть. Как известно, именно на минных полях захлебнулось широко разрекламированное западными СМИ контрнаступление ВСУ. Во многом потери украинских войск связаны с работой российского комплекса «Земледелие», способного дистанционно устанавливать мины на расстоянии до 15 к
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