СНИЛС теперь можно предъявлять в приложении

В столичных офисах госуслуг"Мои документы" теперь можно показывать сотрудникам СНИЛС в виде штрихкода на экране смартфона. Для этого он должен быть загружен в приложение"Мой id".", – пояснил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

При предъявлении штрихкода сотрудник офиса "Мои документы" сможет считать его специальным сканером, и данные автоматически будут загружены в систему. Чтобы воспользоваться приложением "Мой id", необходимо авторизоваться в нем с помощью учетной записи на портале mos.ru. После этого все документы, указанные в личном кабинете, автоматически станут доступны и в приложении.

Тем не менее, в определенных случаях электронная версия документа не сможет заменить оригинал, и его придется предоставить, отмечается на сайте мэра Москвы.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

В московских офисах «Мои документы» будут принимать СНИЛС в виде штрихкодаМосквичи теперь могут предъявлять СНИЛС в виде штрихкода при посещении офисов «Мои документы». Прочитайте больше ⮕

Николаев регистрирует бренд «Две звезды» от названия спетой Пугачевой песниВ частности, его можно будет использовать в рекламной деятельности. Прочитайте больше ⮕

Очевидцы опубликовали видеозапись ракетного удара по Тель-АвивуВ интернете были опубликованы видеозаписи, на которых можно увидеть ракетный удар по Тель-Авиву Прочитайте больше ⮕

Иордания начинает эвакуацию своих подданных из сектора Газа через КПП 'Рафах'В иорданском МИД отметили необходимость перевезти своих граждан на родину как можно скорее Прочитайте больше ⮕

Первый номер драфта-1995 Джо Смит обнаружил, что у его жены есть аккаунт в OnlyfansПервый номер драфта 1995 года Джо Смит неожиданно выяснил, что у его жены Кишы есть аккаунт в приложении Onlyfans, где люди выставляют собственные интимные видеозаписи и фотографии за деньги подписчиков. Прочитайте больше ⮕

Шадаев поддержал идею создания в России кибервойскПо словам министра цифрового развития, в стране работает контрактная служба, и если в таком виде вопрос будет проработан, то 'можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением' Прочитайте больше ⮕